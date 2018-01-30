Mesajınız var

Sn. Mustafa Akıncı, Güney’de ikinci tura kalan seçimlerle ilgili sizin beklentiniz nedir? Anastasiadis mi yoksa Malas mı kazanmalı? Mart ayı için şimdiden hazırlıklara başlamanızda fayda var.

Sn. Fikri Ataoğlu, her halükarda kurulacak olan yeni hükümette yine Turizm Bakanı olacağınız kesinmiş. Eee zaten turizm için yaptığınız çalışmalar dikkatlerden kaçmıyor. Hayırlısı diyelim.

Sn. İlker Edip, belediye başkanları arasında en faal olanlardan biri de sizsiniz. Zira hem Beyarmudu Belediye Başkanlığı, hem DAÜ VYK Başkanlığı hem de Belediyeler Birliği yönetim kurulu içinde görev yapıyorsunuz.

Sn. Kemal Dürüst, milletvekilliğiniz kaybetmeniz sonrasında aldığınız darbelere bir yenisi de Tabipler Odası’ndan gelmiş. Size karşı manevi tazminat davası açılması çok manidar.

Sn. Necmi Usal, kısa sürede DAÜ İşletme Bölümü’nden yüksek lisansınızı da tamamlamışsınız. Eee artık vatani görevinizi yapma zamanı geldi mi? Yoksa hedef doktora mı?

Sn. Orçun Kamalı, bizce artık sakalınızı temizleme zamanı geldi. Zira şu anki sakalınızı sizi oldukça yaşlı gösteriyor. Bizden size tavsiye, genç ve dinamik görünmek için sakalınızı temizleyin.