Mesajınız var

Sn. Hüseyin Özgürgün, hafta sonu partinizle DP arasında yapılan koalisyon görüşmelerinden çıkan sonuç yarın için üçlü bir koalisyon yönünde size umut verdi mi?

Sn. Kudret Özersay, yapılan görüşmeler neticesinde dörtlü koalisyon için belirli bir noktaya gelinmesine karşın DP, UBP’ye yeşil ışık yaktığı için her şey bu akşam parti meclislerinin vereceği karara kaldı. Siz dörtlü koalisyon için umutlu musunuz?

Sn. Hasan Birinci, bir Esentepeli olarak kulübünüz Esentepe’yi Akova deplasmanında yalnız bırakmamışsınız. Gelen galibiyetle keyfinize de diyecek yok herhalde…

Sn. Hasan Kahvecioğlu, sizce bu akşam partilerden çıkacak karar dörtlü koalisyon için mi yoksa üçlü koalisyon için mi olacak? İbre kimden yana?

Sn. Cemil Sarıçizmeli, Cumartesi günü sizi İskele Bekirpaşa Lisesi’nde görüldünüz. Herhalde sizde oğlunuzu kolej sınavı için bekleyenler arasındaydınız. Hayırlısı olsun…

Sn. Suat Kurt, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Federasyon Kupası karşılaşmasında rakip futbolcuya yaptığınız ünlü futbolcu Suarez’in hareketi nedeniyle yeni lakabınız ‘Yerli Suatrez’ olmuş. Ah bu medya diyelim mi?