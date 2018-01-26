Mesajınız var

Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülkemizde bir yudum suya bile ihtiyaç olan bir dönemde Güzelyurt bölgesindeki Çamlıköy Göleti’nin kapaklarının açılarak suyun denize akıtılması kabullenilecek bir olay değil. İnşallah bu konu aydınlatılır ve yapanlar cezalandırılır.

Sn. Erdoğan Sorakın, CTP olarak hükümet kurma görüşmeleri için ilk sizi ziyaret eden UBP yetkililerini en iyi şekilde ağırlamışsınız. Eee ne de olsa eski ortaklarınızdan biri değil mi.

Sn. Kudret Özersay, koalisyon görüşmeleri dışında UBP’li yetkililerle bir görüşme yapma imkanınız olacak mı? Zira ülkedeki son gelişmeler için tüm partilerin birlikte hareket etmesi şart.

Sn. Erdoğan Çelebi, Sivil Savunma Teşkilatı olarak afet ve acil durumlarda basın mensuplarına nasıl hareket edecekleri ve nasıl müdahale edecekleri konusunda eğitim semineri verilmesi için yaptığınız çalışma çok yerinde.

Sn. Erhan Keser, Avcılık Federasyonu olarak bu yıl doğaya ne kadar av hayvanı bırakıldığı ile ilgili basına bir açıklama yapmanızda fayda var. Zira birçok avcı Güney’de doğaya bırakılan av hayvanlarını göstererek serzenişte bulunuyorlar.

Sn. Hasan Sertoğlu, anlaşılan bayrağı devretme zamanının geldiğini düşünüyorsunuz. Acaba yeni başkan kim olacak? Aklınızdan geçen bir isim var mı? Hayırlısı olsun diyelim.