Mesajınız var

Sn. Tufan Erhürman, dörtlü koalisyon için artık bir protokol oluşturma noktasına gelinmedi mi? Yoksa önce UBP’nin görüşmelerini tamamlamasını mı bekliyorsunuz?

Sn. Mehmet Ali Talat, yaptığınız bir açıklamada geçmişte söylediğiniz bir açıklamadan geri adım attınız ve artık AKP’ye oy vermeyeceğinizi söylediniz. Değişen ne oldu ki?

Sn. Hüseyin Angolemli, sivil toplum örgütlerinin sizi ziyaretleri sırasında bazı endişelerinizi dile getirdiniz. Geçici de olsa şu anda yetki sizde olduğuna göre, bizce cesur adımlar atmalısınız.

Sn. Dr. Bülent Dizdarlı, maşallah kucağınıza aldığınız bebekler size çok yakıştı. Anlaşılan artık dede olmaya hazırsınız. En yakın zamanda torun sevmeniz dileğiyle.

Sn. Fehmi Oktay, emekliliğiniz sonrası başladığınız TV’de hava durumu sunma olayında adeta bir fenomen olduğunuzu söyleyebiliriz. Özellikle tarzınız ve sunuşunuz dikkat çekiyor.

Sn. Ersen Ummanel, Dr. Küçük’ün yaşamından da bir kesitin sunulacağı kısa film için çalışmalarınız hızlanmış. Allah kolaylık versin. İnşallah çok güzel bir film ortaya çıkacaktır.