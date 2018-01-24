Mesajınız var

Sn. Hüseyin Özgürgün, teamüller gereği hükümet kurma görevinin UBP’ye verilmesi gerektiğini dile getirdiniz. Ancak şu an dört partinin koalisyon görüşmesi yaptığı bir ortamda, bu mümkün bir olay mı? Üstelik ülkenin zaman kaybına hiç ihtiyacı yok değil mi?

Sn. Tufan Erhürman, partiniz milletvekili Doğuş Derya’nın Meclis’te attığı provakatif sloganlar ile ilgili parti içinde bir işlem yapılacak mı? Zira Meclis böyle sloganların atılacağı bir yer olmamalıdır.

Sn. Asım İdris, koalisyon görüşmelerinin başlangıcında toplantılara katılmamanıza rağmen dün katıldığınız görüldü. Kulislerde dolaşan haberlere göre bunun nedeni bakanlık talebinizmiş.

Sn. Sibel Siber, eski Meclis Başkanı olarak Meclis’in çatısına çıkılarak eylem yapılması konusunda yaşanan zafiyetin Meclis içinden mi yoksa güvenlik güçlerinden mi kaynaklandığını düşünürsünüz?

Sn. Ahmet Sennaroğlu, önceki günkü protestolarda sizin de olduğunuz görüntüler nedeniyle size karşı büyük eleştiriler var. Umarız bu durum Büyükkonuk Eko Gün etkinliklerine gölge düşürmez.

Sn. Koral Bozkurt, takımınız Mağusa Türk Gücü yabancı futbolcu konusunda bu sezon en sıkıntılı takım oldu. Sezon başında anlaştığınız ancak ligin başlangıcında ülkeden ayrılan Azuka’dan sonra Zokou’nun da ülkeden ayrılması dikkat çekici. Bu arada yaptığınız transfer hayırlı olsun.