Mesajınız var

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Sn. Erdoğan Sorakın, dün Meclis’te yaşanan gerginliğin sonrasında hükümet kurma çalışmaları etkilenmişe benziyor. Parti olarak bu konuda bir tavır koyacaksınız herhalde.

Sn. Cemal Özyiğit, dün gerek Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırı, gerek Meclis çatısına çıkan kişiler gerekse, Cumhurbaşkanına yapılan saldırılar sonrası polisin İçişleri Bakanlığı’na bağlanması düşüncenizi bir kez daha doğruladı herhalde.

Sn. Hüseyin Angolemli, Meclise başkanlık ettiğiniz dünkü toplantı sırasında yaşananlar gerçekten de üzücü. İnşallah bundan sonraki süreçte böyle olaylar bir daha yaşanmaz.

Sn. Alihan Pehlivan, dün sosyal medya hesabınızdan yaptığınız paylaşımda ülkeden ayrılacağınızı ima etmişsiniz. Gerçekten de böyle bir niyetiniz var mı?

Sn. Hüseyin Ekmekçi, dün sizi Afrika Gazetesi önünde yapılan protestolar sırasında Cumhurbaşkanı’nın korumalığını yaparken görmüşler. Hayırdır, yoksa artık görev mi değiştirmeye karar verdiniz?

Sn. Katip Demir, belediyelerin yatırım yapamaz duruma geldiği bildiriliyor. O nedenle mi Alaniçi köyü için yapılan asbest boruların değişimi çalışmaları bir türlü ilerleyemiyor?

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