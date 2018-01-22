Mesajınız var

Sn. Hüseyin Özgürgün, bir yerel gazetenin attığı başlık ile ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı’ndan telefon aldığınız yönünde haberler var. Bu konuda nasıl bir adım atılacak?

Sn. Cemal Özyiğit, parti genel sekreteriniz Asım İdris’in koalisyon görüşmelerine katılmak istememesinin nedeni ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İnşallah sorun çok büyük değil...

Sn. Kudret Özersay, partinizde arka arkaya yaşanan istifalar dikkat çekiyor. Acaba bu istifaların nedeni koalisyon görüşmeleri mi? Yoksa parti içinde başka sıkıntılar mı var?

Sn. Hilmi Öztemiz, uzun zamandır görüşemiyoruz. Mormenekşe’de günleriniz nasıl geçiyor? Herhalde takıma daha fazla zaman ayırıyorsunuz...

Sn. Ali Karavezirler, geçtiğimiz günlerde ailecek güzel bir eğlencede yorgunluk atmışsınız. Eee kolay değil oldukça yoğun bir seçim dönemini geride bıraktınız. Dinlenmekte fayda var...

Sn. Hasan Sadıkoğlu, gerçektende Belediyelerin kısa süre içinde hükümet kurulmaz ise işleri zor olacak herhalde. Yılın yarısında yapılacak yerel seçimler öncesi de seçim yasağı olacaksa belediyelerin bu yıl işleri çok zor...