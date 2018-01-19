Mesajınız var

Sn. Faiz Sucuoğlu, gerek parti genel sekreteri olduğunuz dönemde gerekse bakanlığınız döneminde sizin Kıbrıs sorunu ile ilgili açıklama yaptığınızı görmemiştik. Ancak bugünlerde arka arkaya açıklamalar yapmanız oldukça şaşırtıcı.

Sn. Erdoğan Sorakın, partiniz CTP’nin Başbakanlığı’nda bir hükümet kurulması için dörtlü koalisyon çalışması ilerliyormuş. Acaba hangi bakanlık hangi partiye verilecek konusunda karar alındı mı?

Sn. Zeki Çeler, TDP olarak yıllar sonra bir hükümette olacaksınız. Kurulacak olan hükümette siz de bir bakan olarak yer alacak mısınız? Yoksa hükümetteki bakanlar teknokrat mı olacak? Kolay gelsin.

Sn. Mehmet Çakıcı, partiniz TKP-Yeni Güçler Başkanlığınızdan istifa etmenize karşın istifanız kabul edilmemiş. Bu arada partinizin seçim çalışmaları kapsamında harcamalar ile ilgili bir açıklama olacak herhalde.

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele’de kısa süre içerisinde açılacak olan arkeoloji müzesi, bölge turizmine önemli katkı sağlayacaktır. Bu müzeyle bölgedeki esnafın da yüzünün gülmesini umarız.

Sn. Ege Çakmak, uzun zamandır görüşemiyoruz. İnşallah her şey yolundadır. Gündüzleri herhalde yine Levent Motors’tasınız. Akşamları torun mu bakıyorsunuz yoksa mekanınızda mısınız?