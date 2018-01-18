Mesajınız var

Sn. Hüseyin Özgürgün, sonunda sessizliğinizi bozarak, hakkınızda gerek medyada çıkan gerekse seçim döneminde siyasiler tarafından ortaya atılan suçlamaları sert bir dille yanıtladınız. Keşke bu açıklamayı seçim öncesi yapsaydınız.

Sn. Cemal Özyiğit, ilk kez başkan olarak katıldığınız seçimlerden çıkan sonuçlarda partinizin olası bir hükümette yer alması durumunda bakanlık alacak mısınız? Yoksa teknokrat bir hükümet mi düşünülüyor?

Sn. Hüseyin Avkıran Alanlı, Demokrat Parti başkanı Serdar Denktaş’a yönelik sert eleştirileriniz gündeme oturdu. Gerçekten de Demokrat Parti’nin her geçen seçim erimesi konusunda şapkayı önüne koyması gereken Serdar bey suçu başkalarında arıyor olması düşündürücü.

Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa Belediyesi olarak bugün olası fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yapmanız çok önemli bir hareket. Umarız yardıma ihtiyaç duyulmaz.

Sn. Hüseyin Sevay, bir trafik uzmanı olarak son zamanlarda meydana gelen trafik kazalarında ölümlerin daha çok yaya veya motorlu sürücüler olduğunu nasıl yorumlarsınız? Yollarımız bu ölümlere açık herhalde.

Sn. Raif İlker Buran, televizyon veya radyo programlarına telefoniyen konuk olduğunuz zaman biraz daha uzun konuşarak vatandaşı aydınlatıcı olmanızı öneririz. Kelimeleri ağzınızdan kerpetenle alıyormuş gibi konuşmamalısınız.