Mesajınız var

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LTB’den anlamlı satranç turnuvası
LTB’den anlamlı satranç turnuvası
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Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm Bakanlığı olarak yeni yılla birlikte tanıtım faaliyetlerine hız vermişsiniz. Eee turizm demek tanıtım demektir değil mi? Kolay gelsin.

Sn. Tufan Erhürman, koalisyon görüşmeleri için çalışmalara başlamışsınız. Anlaşılan Demokrat Parti’den dörtlü koalisyon için olumlu sinyal aldınız. Hadi hayırlısı diyelim.

Sn. Ahmet Latif, önceki gün Akdoğan’a yeni bir çocuk parkı kazandırmak için başlattığınız çalışmalarda onlarca ağacın katledilmesi nedeniyle köylü isyan etmiş. İnşallah bu konu da gerekli açıklamayı yaparsınız ve köylünün gönlünü alırsınız.

Sn. Hasan Tosunoğlu, Çağrı ve Remzi’nin Yeşilova kulübüne transferleri konusunda yaşanan kaosun nedeni nedir acaba? İnşallah kısa sürede hem K.Kaymaklı hem de Yeşilova için uygun bir çözüm yolu bulunur.

Sn. Erhan Keser, Avcılık Federasyonu olarak bu yıl doğaya ne kadar av hayvanı bırakıldığını bir basın açıklamasıyla duyurmanızda fayda var.  Bu arada İnce Av sezonu oldukça kötü başladı. Cikla yok denecek kadar azmış.

Sn. Niyazi Demirel, Kickboks Federasyonu’nun yapacağı genel kurul öncesi başkanlık için bir aday daha olması kulüpleri zora sokmuş. Hayırlısı olsun diyelim.

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