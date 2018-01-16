Mesajınız var

Sn. Hüseyin Özgürgün, dün katıldığınız anma töreninde giydiğiniz takım elbiseyle adeta ışıldıyordunuz. Bu şık takımı kim önerdiyse gerçekten de işin ehli biri.

Sn. Faiz Sucuoğlu, anlaşılan siz de parti başkanlığı için öne çıkmaya hazırlanıyorsunuz. Zira son günlerde sürekli basın açıklamalarıyla gündemde isminizi görüyoruz.

Sn. Osman Güvenir, Dr. Fazıl Küçük’ü anma töreninde gözlerimiz sizi aradı. Hayırdır umarız herhangi bir sağlık probleminiz yoktur.

Sn. Hasan Erçakıca, sabah programlarında yaptığınız değerlendirmelerde sürekli olarak Rum tarafının attığı adımlara karşı çok pasif kaldığımız konusunda eleştirileriniz var. İlerleyen günler için beklentileriniz ne yönde acaba?

Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik ve bölge için kurulan cittaslow pazarına ilgiyi nasıl görüyorsunuz? Beklentileri karşılıyor mu? Bu arada yapılan çift şerit anayolun akıbeti ile ilgili bilginiz var mı?

Sn. Aytaç Karavezirler, takımınız Cihangir’in ikinci devre hazırlıkları için gittiği Antalya kampında yaptığı maçlarda aldığı sonuçları yüzleri güldürdü. Anlaşılan ikinci devre başka bir Cihangir izleyeceğiz.