Mesajınız var

Sn. Bülent Dizdarlı, 50 yıl sonra Luricina’ya giderek oraların havasını yeniden solumuşsunuz. Herhalde fırın kebabı da yemeyi ihmal etmemişsinizdir…

Sn. Kudret Özersay, seçim sonrası yaptığınız açıklamalar önceki gün yaptığınız açıklamalar arasında dağlar kadar fark varmış. Birileri sizin UBP ile koalisyon yapacağınızı iddia ediyor…

Sn. Serdar Denktaş, bir gazetemizde yazıldığına göre Maliye Bakanlığı Lefkoşa’nın önemli simalarından gözleri görmeyen Ali Dayı’dan vergi istemiş. Bu konu doğruysa vay bu memleketin haline…

Sn. Şefik Uzun, dün sizde İnce av için ovalara çıkanlar arasındaymışsınız. Acaba cikla görebildiniz mi? Yoksa cikla bahane muhabbet şahane mi?

Sn. Necati Külahlılar, KTSYD’nin Antalya’daki Semineri sonrasında dün gün boyunca bol bol alış-veriş ve gezinti yapmışsınız. Ayaklarınıza kara sular indi herhalde…

Sn. Arif Çocuk, Hamitköy hayvancısının su sorununu çözmek için yaz aylarından beridir sürdürdüğünüz çalışmaların artık sonuna gelmişsiniz. Sizde bu inanç ve istek oldukça Hamitköylülerin arkası yere gelmez…