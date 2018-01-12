Mesajınız var

Sn. Kutlu Evren, partinizde en yüksek tercihi sizin aldığınız görülüyor. Çok fazla medyatik olmayan bir bakan ve milletvekili olarak bu kadar çok tercih almanızın sebebi saf ve dürüst kişiliğiniz olsa gerek.

Sn. Zeki Çeler, partinizin bu seçimlerde de beklenen sıçrayışı yapamamasında en önemli neden sizce nedir? Seçmene yeterince ulaşamamak mı yoksa seçmen demografisi mi?

Sn. Müge Denktaş, seçim sonrasında ilk işiniz Lefkoşa’nın güneyine geçerek alışveriş yapmak olmuş. Pazartesi günü sizi Güneydeki büyük bir alışveriş merkezinde görenler şaşırmışlar.

Sn. Mesut Genç, ülkemizin en genç milletvekilleri olarak Meclis’e girdiniz. İnşallah gençliğinizin verdiği dinamizmle Meclise bir hareketlilik katarsınız. Başarılar diliyoruz.

Sn. Hasan Sertoğlu, sezonun ilk devresinde hakemlere karşı yapılan küfür ve saldırılar sonunda son maçlardaki olaylar nedeniyle oldukça ağır cezalar verilmiş. Ama ceza yerine başka yaptırımlar uygulamakta fayda var.

Sn. Önder Sennaroğlu, adınız yeni Meclis Başkanı olarak kulislerde konuşuluyor. Hem sol partide hem sağ partide milletvekili olan bir kişi olarak her iki tarafa da eşit yaklaşabileceğinizi düşünerek bizce de uygun.