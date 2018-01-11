Mesajınız var

Sn. Dursun Oğuz, Güzelyurt’tan seçimi kaybeden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst için helva partisi yapıldığı yönündeki haberler ile ilgili parti olarak bir soruşturma başlatıldı mı?

Sn. Olgun Amcaoğlu, milletvekilliğiniz hayırlı olsun. Uzun yıllar bürokrat olarak hizmet verdiğiniz ülkemize şimdi de vekil olarak hizmet etmenin gururunu yaşıyorsunuz herhalde. Başarılarınızın devamını diliyoruz.

Sn. Ahmet Benli, Gönyeli bölgesinde yaptığınız birçok önemli hizmete karşı partinizin Gönyeli’den beklenenin altında bir oy almasının sebebi nedir? Olgun Amcaoğlu’nun adaylığının etkisi var diyebiliriz herhalde.

Sn. Mehmet Ekin Vaiz, bağımsız aday Çetin Sadeli için yürüttüğünüz kampanyanın oldukça önemli bir oy getirmesi dikkat çekiciydi. İnşallah bundan sonraki projelerinizde daha da başarılı olursunuz.

Sn. Afet Özcafer, partiniz Demokrat Parti’nin adeta kilit rolde olması dikkatleri çekiyor. Neredeyse her seçim bir kilit parti durumunda olmanızın nedeni nedir acaba?

Sn. Aytaç Karavezirler, sezon başında MTG’ye transfer olan köyün eniştesi ve takım kaptanı Fırat’ın yeniden Cihangir’e geri dönmesi futbol camiasını şaşırttı. Acaba bu dönüşte aile baskısı da etkili oldu diyebilir miyiz? Hayırlısı olsun.