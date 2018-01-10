Mesajınız var

Sn. Hüseyin Özgürgün, yapılan seçimlerde parti içinde tüm kazananlardan fazla oy almanıza karşın karma oylarda sizi geçmişler. Anlaşılan partilileriniz dışında halktan oy alamadınız.

Sn. Kudret Özersay, UBP ile koalisyona asla girmemenize karşın, DP ile yapılacak bir koalisyon hükümetine onay verebileceğinizi söylediniz. Bunun sebebi ideolojik mi yoksa partisel mi?

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, uzun yıllar milletvekilli olarak hizmet verdiğiniz ülkemizde bu seçimlerde seçilemeyenler arasına siz de katıldınız. Bundan sonra herhalde siyasete parti içinde devam edeceksiniz. Kolay gelsin.

Sn. Hüseyin Angolemli, ülkenin en deneyimli milletvekili olarak kurulacak bir koalisyon hükümetinde Başbakanlık görevini de almanız konuşuluyor. Siz ne dersiniz?

Sn. Erhan Arıklı, partinizin ilk seçimde elde etmiş olduğu iki vekil sizin açınızdan iyi mi acaba? Bu arada seçim gecesi partinizde oldukça gergin saatler yaşanmış acaba sebebi neydi?

Sn. Dr. Bülent Dizdarlı, vallahi sizin bir kahin olduğunuzu düşünenler var. Zira üç ay önce sosyal medya hesabınızdan yaptığınız paylaşımda bugün Meclis’te ortaya çıkan durumu tıpa tıp söylemiştiniz.