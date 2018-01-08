Mesajınız var

Sn. Sibel Siber, bugün itibarı ile artık bir vekil olmadığınıza göre, yeni dönemde neler yapmayı planlıyorsunuz? Acaba siyasete devam mı? Yoksa bu kadar siyaset yeter mi diyorsunuz?

Sn. Narin Ferdi Şefik, Yüksek Seçim Kurulu olarak dünkü seçimde oy kullanım sırasında sandıkların küçük geldiği yönünde sitemler oldu. Acaba büyük problemlerin olduğu yerler var mıydı?

Sn. Osman Işısal, Değirmenlik Belediyesi olarak alt yapı yatırımlarına herhalde bir süreliğine ara verildi. Zira yeni yatırımlar yok gibi. Ama sosyal aktiviteler artarak devam ediyor.

Sn. Çiğdem Dürüst, geçtiğimiz hafta katıldığınız bir TV programında TDP’nin seçim harcamalarının kimler tarafından karşılandığı ile ilgili sorgulamanız TDP’lileri kızdırmış. Bu harcamalar ile ilgili bilgi almak istiyorsanız TDP Genel Merkezi’ne uğramanız yeterli olacakmış.

Sn. Emin Akkor, uzun zamandır herhalde böyle yorucu bir gün yaşamamışsınızdır. Eee bu mesleğinde güzel yanı bu olsa gerek değil mi?

Sn. Mustafa Gülcan, takımın yıldızlarının ve teknik direktörün bir bir takımdan ayrılmasına herhalde en çok siz üzüldünüz. Ancak Gençler Birliği camiasının takıma sahip çıkmaması bunu zorunlu halde getirdi herhalde.