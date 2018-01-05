Mesajınız var

Sn. Kudret Özersay, önceki akşam Lefkoşa mitinginde toplanan kalabalığı görünce seçimlerde iktidara yürüyüşünüzü ilan etmişsiniz. Ancak unutmayın ki seçmen son saniyeye kadar oyunu belli etmez.

Sn. Hasan Taçoy, neredeyse tüm adayların sosyal medyada sesini duyuruyor. Ancak sizin sesinizi hiç duymadık. Hayırdır yoksa bu seçimden umudunuzu kestiniz mi?

Sn. Özlem Gürkut, aldığımız haberlere göre partinizde ilk sıralardan sandıktan çıkma olasılığınız oldukça yüksekmiş. Özellikle hastalarınızın büyük desteği varmış. Hadi hayırlısı diyelim.

Sn. Alihan Pehlivan, artık sayılı günler kalan seçimler için tahmininizi bekliyoruz. Herhalde sağ partilerin iktidar olacak sayıya ulaşacağını düşünmüyorsunuz.

Sn. Orsel Neşe, Gençler Birliği iki genç yeteneğini renklerinize kiralık olarak bağlamışsınız. Binatlı bu sezon şampiyonluğa oldukça inanıyor herhalde. Bol şanslar diyoruz.

Sn. Enver Mannaş, takımınıza takviyeler ile hedefi Süper Lig olarak belirlediniz. Ancak bizce alt yapıyı da iyi noktaya getirerek Süper Lig hedefini koymanızda fayda var.