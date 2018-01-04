Mesajınız var

Sn. Ali Karavezirler, adım adım Meclis yolunda ilerliyorsunuz. Özellikle spor camiası tarafından destek aldığınız ve Lefkoşa bölgesinde ayak oyunları olmazsa ilk sıralardan Meclise gireceğiniz konuşuluyor. Hadi hayırlısı.

Sn. Hasan Onalt, ilk kez gireceğiniz milletvekilliği seçimlerinde kazanma şansınız yüksek ama parti içinde yapılacak son gece operasyonlarına dikkat etmenizde fayda var.

Sn. Zeki Çeler, dün akşamki TDP Dayanışma Gecesinde beklentilerin üzerinde bir katılımın olması sizi oldukça umutlandırmış olsa gerek. Bu arada sakalın durumu nedir?

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele’nin Süper Lig’deki temsilcisi Gençler Birliği’nde yaşanan gelişmeler konusunda artık belediye olarak devreye girmenizde fayda var. Zira maddi zorluklar yaşayan kulübün futbolcuları satmaya başlaması demek hedef kalmaması demektir.

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi olarak son iki ayda üçüncü park alanını tamamlamak için ekipleriniz harıl harıl çalışıyormuş. Bölgenizi bu şekilde güzelleştirmenin mükafatını yerel seçimlerde mutlaka alacaksınız.

Sn. Fahri Altınör, anlaşılan camianın ilgisizliği sizi de yıpratmışa benziyor. Zira dinlenmek isteyen bir kişi bütün yükü omuzlarında taşıyan kişidir.