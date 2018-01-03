Mesajınız var

Sn. Cemal Özyiğit, TDP’nin bu gece düzenleyeceği dayanışma gecesinde yoğun bir katılımın olacağını duyduk. Seçim öncesi boy gösterisi yapacaksınız herhalde…

Sn. Mustafa Gülcan, takımınız Gençler Birliği’nde ilk devrenin sonuyla birlikte ayrılıklar başladı. Önce Yusuf Beyazi’nin transferi şimdi ise teknik direktör Hasan Topaloğlu’nun ayrılması camianızda sıkıntı yaratacak gibi… Hayırlısı neyse o olsun diyelim…

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, önümüzdeki günlerde de etkili yağmurların olmaması durumunda ülkede geniş çaplı bir kuraklık yaşanacağı olasılığı çiftçiler arasında konuşuluyor. Acaba Çiftçiler Birliği olarak bu konudaki sıkıntıları aşmak için ne gibi önlemler alınacak?

Sn. Hüseyin Çobanoğlu, anladığımız kadarıyla UBP’de reklam ve medya konularında artık sizin sözünüz geçmiyor. Zira bu konuda verdiğiniz bazı sözler hiç yerine gelmedi…

Sn. Çetin Sadeli, erken genel seçimlerde bağımsız adaylar içinde en çok oy alması muhtemel kişilerden biri sizsiniz. Belki de tepki oylarını alarak milletvekili bile olabilirisiniz. Hade hayırlısı…

Sn. Katip Demir, Yeni Boğaziçi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Alaniçi köyünün asbestli su borularının değişimi için çalışmalar hızlı başlamasına karşın çok yavaş ilerliyormuş… Acaba sebep teknik sorunlar mı?