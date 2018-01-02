Mesajınız var

Sn. Tufan Erhürman, seçim için artık son 5 gün kaldı. Başkanı olduğunuz CTP’yle ilk seçiminizde iktidar hedefiyle çıktığınız yolda umarız hedefinize ulaşırsınız…

Sn. Dr. Bülent Dizdarlı, 2017 yılında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniğine başvuran hasta sayısı yaklaşık 206 bin kişi olduğunu açıkladınız. Çok dar bir kadroyla bu kadar sayıda hastaya bakmak oldukça büyük bir başarı.

Sn. Hasan Sertoğlu, sezonun ilk devresinin son haftasında yaşanan üzücü olaylar gerçektende futbola olan ilgiye darbe vuran gelişmeler. Bizce artık kulüplere ceza vermek yerine Türkiye’deki gibi olaylara sebep olanlara hukuki ceza kesilmesi şart…

Sn. Serkan Şah, maşallah 2017’deki gibi 2018’e de mangal başında başlamışsınız. Anlaşılan kırmızı et ve alkol artık vazgeçilmeziniz oldu. Kendinize iyi bakın…

Sn. Deniz Erkal, gerçektende ülkemizde çocuklarımız internet nedeniyle büyük tehdit altında. Özellikle filtreleme olayının olmaması büyük tehdit. Bu konuda inşallah devlet bir çözüm üretir…

Sn. Hasan Birinci, ülkemizin köklü kuruluşlarından biri olan Şeker Sigorta’nın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında destek verdiği sporcuların başarılı olması herhalde başta siz olmak üzere tüm Şeker Sigortalıları mutlu etmiştir…