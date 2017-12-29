Mesajınız var

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Sn. Hüseyin Özgürgün, kısa bir süre önce boşanmanıza karşın İnci Pars ile evlilik için hazırlıklara başlamışsınız. Hade hayırlısı diyelim. Ama bu hızın sebebi ne?

Sn. Tufan Erhürman, partiniz CTP’nin 47. Kuruluş yıldönümünde yine birlik içinde salona sığmayan kalabalıkla bir kutlama yapmışsınız. Yarım asırlık partinize bugüne kadar emeği geçenleri ve sizi kutluyoruz.

Sn. Arif Çocuk, bu aralar sizin mekan hiç boş kalmıyor. Seçimler yaklaştıkça partilileriniz illaki sizin mekanda bir organizasyonla buluşuyor herhalde…

Sn. Koral Bozkurt, başkanlığınız döneminde Mağusa Türk Gücü alt yapısı ve tesisleşmesi adına önemli çalışmalara imza atıyorsunuz. Sosyal tesisler için ilk adımı geçtiğimiz günlerde atmışsınız. Hade hayırlısı diyelim… Umarız sportif başarı da artık gelir…

Sn. Ahmet Latif, Akdoğan’daki açık hava spor tesislerini hayırlısı ile hizmete sunmuşsunuz. Bundan sonrası için yeni projeler var mı? Yoksa artık sosyal hizmetlerle halka ulaşacaksınız?

Sn. Sanlı Çoban, yılı mağlubiyetle tamamlamasına karşı takımınız Beşiktaş bizce yılın en iyi takımı. Ama futbolcuların maç seçerek oynadıkları ayrı bir gerçek… 

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