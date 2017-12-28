Mesajınız var

Sn. Kemal Dürüst, ülkenin dört bir yanının gezmeye devam ediyorsunuz. Dün de İskele bölgesinde sokak sokak dolaşırken görüldünüz. Her vatandaşa ulaşmakta fayda var…

Sn. Sunat Atun, dün siz de İskele bölgesinde göründünüz. Ancak kulağınızdan telefon bir türlü düşmek bilmemiş. Keşke telefonlarınızı kapatmış olsaydınız.

Sn. Orhun Karagözlü, Polis Genel Müdürlüğü yeni emekli olan sizin gibi polisleri unutmayarak plaketle onurlandırmış. Seçim çalışmalarınız nedeniyle yorulduğunuz bugünlerde bu şekilde onure edilmek sizi mutlu etmiştir herhalde…

Sn. Tolga Atakan, seçim çalışmalarınızda özellikle iktidar partilerine karşı söylemleriniz dikkat çekiyor. Ancak biraz da projelerinizi öne çıkarmakta fayda var…

Sn. Nevvar Nolan, eski bir yargıç olarak şu an ülke gündeminde olan konuları değerlendirecek olursanız neler söylerdiniz? Kamu düzeni ile ilgili tabloyu nasıl görüyorsunuz?

Sn. Muzaffer Soyer, hakem ve saha komiserleri arkadaşlarınızla yeni yıl öncesi buluşarak keyifli saatler geçirdiniz. Bu gibi organizasyonlar ekip çalışmaları için kaynaşma anlamında güzel oluyor…