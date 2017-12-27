Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, seçmenler için sosyal medya üzerinden kendinizi tanıttığınız filme bir göz attık. İlk siyasete başladığınız günlerde oldukça kilolu olduğunuz dikkat çekiyor. Anlaşılan zaman sizi de oldukça yıprattı…

Sn. Gürsel Uzun, parti içinde beraber çalıştığınız bazı milletvekilleriyle ilerleyişiniz devam ediyor. Başta Mağusa ve Lefkoşa olmak üzere oy potansiyeliniz arttığına göre vekilliğe göz kırpıyorsunuz. Hade hayırlısı…



Sn. Av. Ayşe Öztabay, aldığımız duyumlara göre sizin meclise girme ihtimaliniz oldukça yüksekmiş. Meclise girmeniz durumunda bir ilk yaşanacak. Zira bugüne kadar hiç kadın hukukçu Meclis’te bulunmadı. Yani siz ilk kadın hukukçu olarak meclis’e gireceksiniz… Yolunuz açık olsun…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele bölgesinde yaşayan yabancılar için düzenlediğiniz Noel partisi gerçektende çok önemli bir çalışmaydı. Bu şekilde ülkemizdeki yabancılarında değerli olduğunu gösteriyorsunuz…

Sn. Ayşe Menekşeli, uzun zamandır sesinizi soluğunuzu duymuyoruz. Yoksa sizde bizim gibi gazeteye gömülüp kaldınız? Allah kolaylık versin diyelim…

Sn. Abdallah Abdelaziz, geçmiş yıllarda gazetemizi ziyaret ederek yeni yıl öncesi yeni yıl ile ilgili astrolojik açıklamalar yapardınız. Ancak artık buralara uğramaz oldunuz. Acaba sebebi para mı?