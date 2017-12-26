Mesajınız var

Sn. Tufan Erhürman, yaklaşık 10 gün sonra sandık başına gidecek olan halkımızın güvenini kazanmak için plan ve projelerinizi anlatmaya devam ediyorsunuz. Ancak adayların artık çok yorulduğu görülüyor. Biraz mola vermenizde fayda var…

Sn. Meryem Özkurt, 54 yıl önce Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmak için araba aküleriyle çalıştırılarak kurulan BRT’nin şu anda teknolojik olarak ilerde olmasına karşın çalışanların birçoğunun sözleşmeli olarak çalışması kabul edilir bir durum olmasa gerek..

Sn. Enver Kaya, başınız sağolsun. Voleybol camiasına uzun yıllar başarıyla hizmet vermiş olan Sedat Kaplan hocanın vefatı gerçektende spor camiasını üzüntüye boğdu. Yattığı yer yur mekanı cennet olsun diyoruz…

Sn. Bülent Günkut, ne kadar gururlansanız az. Zira sizin seçtiğiniz güzellerimizden olan Esin Terzioğlu’nun elde etmiş olduğu başarı ve ülkemizin ismini duyurması çok önemli bir konu…

Sn. Hasan Sefaoğlu, takımınız Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Fatih Terim’le çıktığı ilk maçında renktaşı Göztepe’yi mağlup etmesi keyfinizi yerine getirmiş. İlk devreyi 2. sırada bitirmek önemliydi değil mi?

Sn. Umut Sayılı, Veteriner Hekimler Birliği olarak bir ilki gerçekleştirerek Dünya Veteriner Hekimler Birliği’ne üye olmayı başarmanızdan dolayı başta siz olmak üzere tüm birliği kutluyoruz…