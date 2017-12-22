Mesajınız var

Sn. Sibel Siber, görevinizin son günlerinde oldukça zorlu süreçler yaşıyorsunuz. Keşke Mal Bildirim Yasası yapılırken her yıl mal bildirimi yapılması gerektiği maddesi konulsaydı.

Sn. Hasan Taçoy, aldığımız duyumlara göre, partiniz içinde tecrübeli milletvekillerine karşı gençlik operasyonu yapılıyormuş. Bundan siz de nasip alacak gibisiniz bizden iletmesi.

Sn. Zorlu Töre, geçtiğimiz Salı günü gittiğiniz Tepebaşı köyünde katıldığınız bir programda acaba Şht. Rasım Hasan Sokak’ın durumunu gördünüz mü? Kulüp binasında bulunan şehitlerin resimlerini incelediniz mi? Bu konuda bir yorumunuz var mı?

Sn. Hasan Öztaş, bölgenizde gerek alt yapıya gerekse sosyal faaliyetlere yaptığınız yatırımlarla takdir topluyorsunuz. Ancak Geçitkale gençliğinin istediği futbol sahası konusunda biraz daha aktif olmanız şart gibi.

Sn. Ahmet Kaptan, KTAMS olarak bu yıl üyelerinize yeni yıl hediyesi ne verdiniz acaba? Rakip sendikalardan üyelerine oldukça zengin hediyeler verilmiş diye duyduk.

Sn. İltaç Karayel, ülkenin en büyük derbilerinden biri olan Kaymaklı – Çetinkaya derbisi öncesinde takımınız Kaymaklı’nın bu derbiyi kayıpsız geçmesi için her şeyi sunuyormuşsunuz. Allah kolaylık versin.