Mesajınız var

Sn. Faiz Sucuoğlu, devlet laboratuarının yanması sonrasında neredeyse 6 aydır sürekli olarak kamuoyunu meşgul eden gelişmeler yaşanıyor. İnşallah zarar gören halk değildir.

Sn. Fikri Ataoğlu, ülkemizden Türkiye’ye uçuşlarda artan bilet fiyatları konusunda acaba son yaptığınız toplantıdan halkın lehine bir sonuç alabildiniz mi?

Sn. Hasan Sertoğlu, Futbol Federasyonu başkanlığınız için kulüplerden aldığınız onay sizi daha da güçlendirmiş olsa gerek. Bu arada play-out oynanacağı konusunda yapılan açıklama kulüpleri sıkıntıya soktu.

Sn. Raif İlker Buran, dün Mağusa bölgesinde beklenmedik bir anda yağan yağmur herkesi şaşkına çevirdi. Acaba bu sağanakların nedeni değişen iklimler mi?

Sn. Erçin Çoban, Aziz Yıldırım’ın bir hentbol maçı için ülkemize gelmesi hiç beklenmeyen bir durum. Acaba bunun için sizden özel bir davet mi aldı?

Sn. Tigin Kişmir, Lefkoşa’nın her iki yarısından da geçen Avrupa Ralli Şampiyonası’nda organizasyonun çok iyi olmasına karşın Lefkoşa’da beklenen ilgi olmayışını neye bağlıyorsunuz?