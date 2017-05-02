Mesajınız var!

Sn. Gürsel Uzun, dün Uzun Group çalışanları için Büyükkonuk Belediyesi piknik alanında düzenlediğiniz piknik oldukça renkli geçmiş. Size de bu yakışır…

Sn. Hüseyin Ekmekçi, dün kırmızı ışıkta beklerken az daha eziliyormuşsunuz. Bizce artık ülkede mobese sistemi şart oldu. Siz ne diyorsunuz?

Sn. Vural Köseoğlu, yetiştirdiğiniz minik yürekler başarılarıyla her geçen gün göğsünüzü kabartmaya başlamışlar. Eee sizin gibi mazisi başarılarla dolu kişilerin başarılı gençler yetiştirmesi de kaçınılmaz…

Sn. Cemil Sarıçizmeli, ülke çapında başlayan temizlik kampanyasında sıra sizin bölgeye geldi. Mehmetçik bölgesi herhalde kirliliği en az yerlerden biri olsa gerek. Zira cittaslow üyesi yerleşim yerlerinden biridir…

Sn. Şevket Songur, FIFTA başkanlığınız hayırlı olsun. Umarız futbol tenisini ülkemizde daha geniş kitlelere ulaştırmayı başarırsınız. Ayrıca başkanlığınız döneminde ülke tanıtımına da katkı sağlarsınız…

Sn. Sanlı Çoban, takımınız Beşiktaş’ın aldığı ağır Başakşehir yenilgisi şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp gibi. Bu haftaki derbi mücadelesi adeta kader maçı gibi oldu…