Mesajınız Var!

Sn. Özdemir Berova, ülkemizde dün görülen fırtınamsı hava nedeniyle okulların birçoğunda etkinlikle ileriki bir tarihe ertelenmek durumunda kalmış. Ancak bakanlık olarak bir açıklama yapmamanız dikkat çekti.

Sn.Kemal Dürüst, Mağusa Limanı’ndaki tarihi iskelenin çökmesi Allah’a şükür birilerinin canına mal olmaması sevindirici. Ancak Bakanlık olarak bu iskelenin çökmeden önce önlem alınması gerektiği de açık ortada. Bu konuda müdürlerinizi uyarmanız gerekecek…

Sn. Raif Özgüren, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda kalbinizden dolayı hastanede tedavi görüyormuşsunuz. İnşallah en kısa zamanda taburcu olur v e sağlığınıza kavuşursunuz…

Sn. Fikri Ataoğlu, balon tzmi için ilk girişim olan Lefkoşa’da balon uçuşu gerçektende olumlu bir adım. İnşallah bu gibi çalışmalarla ülke turizmi için çeşitlilik yaratılarak turistlerin ülkemize gelmesi sağlanır…

Sn. Alihan Pehlivan, dün oynanan derbi için sizde İstanbul’a gidenler arasındaydınız. Acaba referandum sonrasında Türkiye’de ortam nasıl?

Sn. Hasan Sertoğlu, Federasyon Başkanlığı için yeniden aday olma konusunda acaba son kararınızı verebildiniz mi? Bizce bir yıl daha devam etmenizde fayda var…