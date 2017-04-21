Mesajınız var

Sn. Meral Akıncı, talihsiz bir olay sonucunda omzunuzun çıktığını ve hemen Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığınızı öğrendik. Büyük geçmiş olsun.

Sn. Gürsel Uzun, Kalkınma Bankası olarak geriye dönük alacaklarınızı tahsil etmek için yeni çalışmalar içindeymişsiniz. Bu arada işyerinizin önünde size ait bir park yeri olmaması sıkıntı yaratıyor mu?

Sn. Mehmet Çakıcı, parti olarak ilk ilçe kongrenizi Güzelyurt’ta yapmışsınız. Kongreye katılımlar sizi heyecanlandırmış. Ama her şey sandıkta belli olur siz de biliyorsunuz.

Sn. Osman Işısal, dün makamınızda önemli kişileri ağırlamışsınız. Freebird Havayolu Şirketi yetkilileri ile görüşmenizin ana konusu neydi acaba?

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, siz de Sırbistan’dan gelerek 23 Nisan etkinliklerine katılmak isteyen ekibin Güney Kıbrıs’tan gelmeleri nedeniyle Rum Yönetimince geri gönderilmesine sosyal medyadan teki koyanlardanmışsınız.

Sn. Fevzi Uçaner, Binatlı’nın son lig maçında gerek saha içinde gerekse saha dışında gelişen olaylar nedeniyle kulüpte işler yolunda gitmiyormuş diye duyduk. İnşallah toparlanmışsınızdır.