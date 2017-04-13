Mesajınız var

Sn. Kutlu Evren, İçişleri Bakanlığı olarak ülkede son zamanlarda yapılan vatandaş sayısını net olarak açıklayacak mısınız? Bu arada yeni cezaevi yapımı için çalışmalar ne durumda?

Sn. Şener Elcil, sendikal çalışmalarınız yurt dışında da takdir görüyormuş. İngiltere’de eğitim sendikaları tarafından ödüle layık görülmenizde bunun bir göstergesi olsa gerek.

Sn. Mustafa Naimoğluları, ülkemizde siyasetçilerin verdiği sözlerin ne zaman tutulduğunu gördünüz? Onun için sizlere verilen sözlere pek inanmamanızda fayda var. Bu arada sizin açıklamanıza müteakip süt paraları ödenmeye başlandı.Haberiniz olsun.

Sn. Savaş Atakan, dostlarınızla ve Lefkoşa ilçe örgütünden arkadaşlarınızla geçtiğimiz akşam Hamitköy bölgesinde yeme içmede buluşmuşsunuz. Anlaşılan yakında bir erken seçim olma ihtimali var.

Sn. Rifat Siber, ülkemizde bahar aylarının yaşandığı bugünlerde doğaya çıkarak fotoğraf çektiğiniz dikkatlerden kaçmıyor. Rengarenk doğayı fotoğraflarken kendinizden geçiyorsunuz herhalde.

Sn. Emine Sütçü, ülkemize özgü tatlardan olan pasteli yapımını da öğrenmişsiniz. Yaptığınız pastelilerden bize de göndermeyi ihmal etmeyiniz. Bu arada İskele’de yaşam nasıl gidiyor?