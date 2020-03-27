Sn. Ersin Tatar, açıkladığınız ekonomik tedbirler paketinin toplumun büyük bir kesiminde tepki topladığı dikkatlerden kaçmadı. Bu konuda keşke partilerle ortak bir paket hazırlamış olsaydınız.

Sn. Kudret Özersay, önceki akşam açıklanan ekonomik tedbirler paketi ile ilgili sizden bir açıklama gelmemesi oldukça şaşırtıcı. Yoksa sizin de bu paket içinize hiç sinmedi mi?

Sn. Tolga Atakan, korona virüs salgını çıkması sonrasında insanların yollara düşmemesi nedeniyle en çok konuşulan konuların başında olan yollar artık gündemden düşmüşe benziyor. Yani baş ağrınız azaldı.

Sn. Ali Pilli, önceki gün ortaya atılan birçok farklı korona virüs pozitif rakamları günün sonunda sizin tarafınızdan yalanlanırken, ülke genelinde büyük paniğe neden oldu. Ancak biraz panik bizce iyidir.

Sn. Emrah Yeşilırmak, Yeni Erenköy bölgesinde iki kişide görülen korona virüs vakası nedeniyle adeta diken üstünde olduğunuz için herkesi uyarılara uymaya davet etmişsiniz. İnşallah bu salgın bölgede fazla büyümeden kontrol edilir.

Sn. Mehmet Ekin Vaiz, sizin duyurduğunuz tuvalet kağıdı ile sektirme ile ilgili oldukça yoğun bir katılım olduğu görülüyor. Acaba şu ana kadar en fazla kim sektirdi?