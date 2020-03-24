Sn. Nazım Çavuşoğlu, eğitimde kayıpların giderilmesi için düşünülen modeller inşallah öğrencileri zora sokmaz. Ancak bu yıl hem öğrenciler hem de öğretmenler için konsantrasyon kalmadı gibi.

Sn. Ali Pilli, pozitif vakalarla yakın temasta olan bir gruba yapılan testlerin negatif çıkması herhalde başta siz olmak üzere sağlık ekibinin içine su serpti. İnşallah hep böyle kalır.

Sn. Hasan Taçoy, geçtiğimiz gün yaptığınız açıklamalarda yıl sonuna kadar akaryakıta zam olmayacağını söylediniz. Acaba bunun nedeni nedir?

Sn. Ayşegül Baybars, ülkemize gelen 175 Suriyeli sığınmacı için herhalde BM le temasa geçildi. Bu insanlar için barınak yeterli olmayacağı kesin. Onlar ilerleyen günlerde karınlarını doyurmak için iş isteyecektir.

Sn. Mehmet Harmancı, korona virüs salgını konusunda son birkaç gündür yaşadığınız stres her şeye değer herhalde. İnşallah korkulan olmaz ve bu salgın kısa sürede ülkemizde biter.

Sn. Akay Aşina, dün paylaştığınız bir videoda gençlere taş çıkartırcasına topla şov yapmışsınız. Anlaşılan gençlik günlerinizi özlediniz. Bu arada zaman zaman yanlış zamanda doğmuşuz dediğiniz oluyor mu?