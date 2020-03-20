Sn. Mustafa Akıncı, her zaman olduğu gibi duyarlı hareket ederek cumhurbaşkanlığı bütçesi içinde yer alan örtülü ödeneğin koronavirüs mücadelesi için kullanılmasına karar vermeniz nedeniyle sizi kutluyoruz.

Sn. Ersin Tatar, hükümet ortağınız ve muhalefet partileriyle ortak hareket ederek Cumhurbaşkanlığı seçimini 6 ay ertelemeniz çok yerinde oldu. İnşallah bu kötü günler erken zamanda atlatılır.

Sn. Teberrüken Uluçay, eski meclis başkanlarından İsmail Bozkurt’un size ve meclise göndermiş olduğu Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi yönünde yaşanabilecek yasal olumsuzluk konusundaki mektuba gereken hassasiyeti göstermişsinizdir umarız.

Sn. Ali Pilli, dün yapılan anjiyo sonucunda kalp damarlarınızın temiz çıkması ile ameliyata ihtiyaç duyulmaması herkesin için rahatlattı. Tekrardan büyük geçmiş olsun.

Sn. Serdar Denktaş, sizi dün yüzünüzde maske ile toplantılara katılırken gördük. Acaba hasta mısınız? Yoksa korunma amacıyla mı taktıydınız? Eğer herhangi bir hastalığınız yoksa gerek yoktu biliyorsunuz.

Sn. Koral Bozkurt, başlattığınız bağış hareketi sonrasında birçok işadamı ve vatandaşımız da karınca kararınca bu bağış olayına devam ediyor. Demek ki birilerinin güzel hareketi toplumu hareketlendirmeye yetiyor.