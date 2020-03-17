Sn. Ersin Tatar, hükümet ortağınz ve Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay seçimin ertelenmesi konusunda ortağınız görüşmeler yapıyor. Acaba bu konuda net bir görüş oluştu mu?

Sn. Ünal Üstel, Salamis Otel’de karantina altında olan gerek turist gerekse çalışanlar için ne yapıldığını yerinde inceleyerek gereken ne varsa yapılmasını söylemeniz oradakiler için önemliydi.

Sn. Ayşegül Baybars, dün yaptığınız basın açıklamasıyla ülke genelinde ilçe emniyet kurullarının her an vatandaşa hizmete hazır olduğunu açıkladınız. İnşallah ilçe emniyet kurullarına ihtiyaç duyulmadan bu konunun üstesinden gelebiliriz…

Sn. Halil Hızal, deneyimli bir doktor olarak ülkede görünen koronavirüs vaka sayısının az olduğuna adlanılmaması gerektiğinin altını çizerek. OHAL gibi yaşam felsefesinin sürüdürlmesini öneriyorsunuz…

Sn. Hasan Sertoğlu, ülkemizde futbolun durması nedeniyle kulüplerin liglerin ne zaman başlanacağı konusundaki sorgulamalarına siz kesin olmasa da Nisan başını söylemeniz spor severleri umutlandırdı. İnşallah var sayımınız yerindedir…

Sn. Ulaş Gökçe, DAÜ-Sen olarak öğrencilere yönelik, yiyecek, hijyen malzemesi ve psikolojik destek sağlanması kararının yanı sıra, maddi katkı da verme kararınız çok güzel bir adım. İnşallah bu adım herkese örnek olur…