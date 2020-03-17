banner411
banner69
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
75 0
Pes dedirten görüntü
Pes dedirten görüntü
28 0
 
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
23 0
Sokaklar kedilere kaldı
Sokaklar kedilere kaldı
47 0
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
73 0
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
54 0
Gelişim liglerinde gurur veren grafik
Gelişim liglerinde gurur veren grafik
21 0
banner374

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var

Sn. Ersin Tatar, hükümet ortağınz ve Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay seçimin ertelenmesi konusunda ortağınız görüşmeler yapıyor. Acaba bu konuda net bir görüş oluştu mu?

Sn. Ünal Üstel, Salamis Otel’de karantina altında olan gerek turist gerekse çalışanlar için ne yapıldığını yerinde inceleyerek gereken ne varsa yapılmasını söylemeniz oradakiler için önemliydi.

Sn. Ayşegül Baybars, dün yaptığınız basın açıklamasıyla ülke genelinde ilçe emniyet kurullarının her an vatandaşa hizmete hazır olduğunu açıkladınız. İnşallah ilçe emniyet kurullarına ihtiyaç duyulmadan bu konunun üstesinden gelebiliriz…

Sn. Halil Hızal, deneyimli bir doktor olarak ülkede görünen koronavirüs vaka sayısının az olduğuna adlanılmaması gerektiğinin altını çizerek. OHAL gibi yaşam felsefesinin sürüdürlmesini öneriyorsunuz…

Sn. Hasan Sertoğlu, ülkemizde futbolun durması nedeniyle kulüplerin liglerin ne zaman başlanacağı konusundaki sorgulamalarına siz kesin olmasa da Nisan başını söylemeniz spor severleri umutlandırdı. İnşallah var sayımınız yerindedir…

Sn. Ulaş Gökçe, DAÜ-Sen olarak öğrencilere yönelik, yiyecek, hijyen malzemesi ve psikolojik destek sağlanması kararının yanı sıra, maddi katkı da verme kararınız çok güzel bir adım. İnşallah bu adım herkese örnek olur…

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.