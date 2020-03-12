Sn. Mustafa Akıncı, gerek seçim çalışmalarınız çerçevesindeki geniş katılımlı toplantıları erteleyerek, gerekse vatandaşlara uyarıcı açıklamalarda bulunmanız, sizin korona virüsü konusunda önce halk sağlığını öne çıkardığınızın göstergesi olsa gerek.

Sn. Ali Pilli, ülkemizde sadece bir vakada görülen korona virüsün Güney’de 6’ya yükselmesi endişeyi artırmış olsa gerek. Bu konuda biraz geç de olsa alınan tedbirler belki de vaka sayısını en azda tutacaktır.

Sn. Hasan Taçoy, gözler bakanlığınıza çevrildi. Zira dünyada düşen petrol fiyatlarının ülkemizde de pompalara yansıması bekleniyor. Acaba bu konuda bir çalışma var mı?

Sn. Tolga Atakan, yıllardır atıl durumda kalan İskele – Karpaz çift şerit yol çalışmasının yeniden başlamış olması, Karpaz bölgesi halkını umutlandırdı. İnşallah en kısa sürede tamamlanır.

Sn. Umut Öksüz, Eczacılar Birliği olarak aldığınız şikayetlere cevap vermek amacıyla düzenlediğiniz basın toplantısında söylediğiniz gibi tedarikçilerden kaynaklanan fiyat artışının önüne geçmek için siz de mal almama yoluna gitmeniz gerek.

Sn. Aytaç Karavezirler, takımınız Cihangir’in kupada çeyrek finalin ikinci maçında rakibi MTG’yi yenmesine karşın ilk maçtaki iki farklı skor nedeniyle elenmesi sizi oldukça üzmüş. Ama rakibinize neredeyse 20 maç sonra yenilgiyi tattırmanız önemli.