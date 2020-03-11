Sn. Ersin Tatar, ilk korona virüsü vakasının ardından Bakanlar Kurulu olarak okulları tatil etmeniz yerindeydi. Acaba yeni vakalar görülmesi durumunda başka geniş çaplı önlemlerde olacak mı?

Sn. Olgun Amcaoğlu, korona virüse karşı alınacak önlemler arasında bazı ithal ürünlerin ülkeye girişlerine izin verilmemesi de bulunuyormuş. Bunun anlamı Maliyenin kasasına girecek verginin düşmesi anlamına geliyor herhalde.

Sn. Dursun Oğuz, Çiftçiler Birliği tarafından ülkemizde üretim sektöründe çalışan kadınları teşvik amaçlı yapılan Öncü Kadın Üretici belgesi verilmesi etkinliği gerçekten de güzel bir çalışma oldu. Bakanlık olarak bu gibi etkinlikleri teşvik etmeniz çok önemli.

Sn. Ünal Üstel, ülkemize charter seferle turist kafilesinde bulunan Alman turistte ortaya çıkan Korona virüs sonrasında üç otelin karantinaya alınması turizm için kötü oldu. İnşallah bu durum çok uzun sürmez ve turizme daha fazla zarar vermez.

Sn. Ali Pilli, Güney’deki mevkidaşınızla bilgi paylaşımı yapılması yönünde bir çalışma yapıldı mı? Zira bu virüs dünyayı etkilediği için ortak hareket etmekte fayda var.

Sn. Dr. Özlem Gürkut, korona virüse karşı mücadele için yapılması gerekenleri iki aydır söylüyorsunuz. Herkesin önce kendi tedbirini ve önlemini alması şart.