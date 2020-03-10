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Sn.  Faiz Sucuoğlu, Kadınlar Günü’nde bir kadının cinayete kurban gitmesi sizin de moralinizi bozmuş olsa gerek. Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için ülkede eğitime ihtiyaç olduğu görülüyor. Bunun için bakanlık olarak size de görev düşmekte.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülkede infial yaratan bir lisemizdeki taciz olayı konusunda yapılan soruşturma tamamlanmış mı? Bir öğretmenin yaptığının tüm öğretmen camiasına mal edilmesi gerçekten de üzücü bir durum.

Sn. Ayşegül Baybars, Kadınlar Günü nedeniyle bakanlık kadın çalışanlarınızla birlikte Lefkoşa’da oluşturduğunuz Kadın Yaşam Ormanı çok güzel bir adım. İnşallah bu orman için ağaç dikimi devamlı olur.

Sn. Süleyman Manavoğlu, Lokmacı Kapısı’nda dün BM Barış Gücü askerlerinin sınırlarımız içerisinde eylemcilere müdahale etmeye çalışmasına polisimizin hemen cevap vermesi takdir topladı. Herkes görev yerini bilmeli değil mi?

Sn. Öztül Özerdem, uzman bir psikolog olarak geçtiğimiz akşam Girne’de meydana gelen cinayet olayı sırasında bölgede olan kişilerin olayı seyrederek müdahale etmemesine nasıl bir yorum yapabilirsiniz?

Sn. Ersan Karataş, Göçmenköy Kulübü’nün bu sezon Süper Lig’de kalıcı olması için ikinci teknik adam değişikliğine giderek göreve Hakan Sermaye’yi getirmişsiniz. Hadi hayırlısı olsun.

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