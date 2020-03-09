Sn. Mustafa Akıncı, yaşınıza göre enerjinize hayran kalmamak mümkün değil. Dün birçok bölgede yapılan Mart 9’u etkinliklerini ziyaret ederek halkla birlikte olmuşsunuz.

Sn. Ersin Tatar, seçim gezilerinizde gördüğünüz destek sizi oldukça keyiflendiriyormuş. Ancak unutmayın ki herşey sandıkta belli olur…Onun için çalışmaya devam edin…

Sn. Kudret Özersay, önceki gün Lokmacı Sınır Kapısı’nda um polisinin eylemcilere biber gazıyla müdahale etmesi olayı acaba BM’ye taşınacak mı? Yoksa buna gerek yok mu dersiniz?

Sn. Hasan Taçoy, önceki gün Lokmacı Sınır Kapısı’na gitmeniz sonrasında eylemcilerin protestosuyla karşı karşıya kalmışsınız. Bu arada Rum polisinin biber gazından sizde etkilenmediniz mi?

Sn. Hasan Hulusioğlu, takımınız İncirli’nin iki sezon üst üste lig yükselerek 1. Lig’de mücadele etmeyi hak kazanması nedeniyle başta siz olmak üzere tüm İncirli köyünü tebrik eder, başarılar dileriz…

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi olarak bölgenizi yeşillendirme adına yaptığınız çalışmalara bir yenisini daha eklemişsiniz. Yeniceköy bölgesine dün bölge halkıyla ağaç dikimi yaparak bölgenin ağaçlanması adına önemli bir adım atmışsınız…