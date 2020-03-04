Sn. Kudret Özersay, Rum tarafınca tek taraflı olarak geçişlere kapatılan 4 sınır kapısı ile ilgili BM’ye bir şikayet mektubu gönderdiniz mi? Artık Güney Kıbrıs yönetiminin bu tavrı görmezden gelinmez herhalde.

Sn. Ünal Üstel, dünyada hızla yayılan Corona virüsü bu yıl dünya genelinde turizm sektöründe büyük bir gerilemeye neden olacağı konuşuluyor. Acaba ülkemiz turizmine ne gibi etkileri olacak?

Sn. Ersan Saner, hızla ilerleyen Cumhurbaşkanlığı seçim süreci partiniz içinde bazı çalkantılara sebep oluyormuş diye duyduk. Özellikle CAS çalışanı işsizlerin devlette işe alınmaları patinizi karıştırmış. Allah kolaylık versin.

Sn. Hasan Taçoy, daha önce açıkladığınız petrol ve elektriğe Şubat sonuna kadar zam yapılmayacak söyleminiz herhalde birkaç ay daha devam edecek. Zira petrol fiyatları oldukça geriledi.

Sn. Fikri Ataoğlu, partiniz Demokrat Parti’nin başkanlığına geldiğiniz günden beridir yaptığınız çalışmalarla partiyi canlandırmayı başarmışsınız. Bu arada haftaya Londra’ya yapacağınız ziyaretle Kıbrıslı Türklere ulaşacak olmanız patiniz için iyi bir gelişme.

Sn. Rifat Berkel, takımınız Gençler Birliği’nde teknik direktör Hasan Topaloğlu ile yolları ayırmışsınız. Keşke bu hamleyi çok daha önceden yapsaydınız. Zira Süper Lig treni kaçmak üzere.