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Sn. Ali Pilli, kısa bir süre içinde hastanede birçok servisin hizmete vermeye başlaması çok güzel. İnşallah Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi de en kısa sürede hizmete başlar.

Sn. Olgun Amcaoğlu, son yapılan asgari ücret zammıyla acaba Maliye’nin bütçesine ne kadar daha bir yük bindi? Zira devlet işçileri asgari ücret üzerinden atış almakta değil mi?

Sn. Ayşegül Baybars, İçişler Bakanlığı bünyesinde bulunan kırsal kesim arsaları konusunda bir çalışma yapılarak, bu arsa sahiplerine uygun bir fiyat düzenlemesi yapılarak tapularını vermeniz bekleniyormuş. Bizden iletmesi.

Sn. Ahmet Benli, Gönyeli Belediyesi olarak bölgenizin modern bir kent olması adına alt yapı yatırımlarına ara vermeden devam ediyorsunuz. Son başlattığınız yeni köprü çalışması bunun bir göstergesi.

Sn. Mustafa Gökmen, Vakıflar İdaresi Yönetimi olarak hastanedeki yangın sonrasında oluşan zararın giderilmesi için 1 milyon TL’lik bağış yapmışsınız. Bu bağışların çoğalarak devam etmesi dileğiyle.

Sn. Hasan Ecer, takımınız Galatasaray’ın son 8 maçını galibiyetle kapaması sonrasında artık şampiyonluk sözcüğünü daha sık dile getiriyormuşsunuz. Ama takımınız için bundan sonraki haftalar birebir rakipleriyle olacak. Bunun için işiniz zor.

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