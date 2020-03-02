Sn. Ersin Tatar, Hastanede yaşanan yangın sonrasında yaraların sarılması ve hastanenin yeniden tam teşekkülü hizmet verebilmesi için acaba ne kadar bir maddi kaynağa ihtiyaç var?

Sn. Ali Pilli, yangın nedeniyle çalışamaz duruma gelen Hastanenin yeniden tüm servislerinin hizmet verebilmesi için bir süre öngörülebiliyor mu? Allah kolaylık versin…

Sn. Kudret Özersay, bazı sınır kapılarının tek taraflı olarak geçişlere kapatılması Rum tarafının niyetini bir kez daha ortaya koymuş gibi görünüyor. Bu durumu siyasi lehimize çevirmek gerek…

Sn. Ünal Üstel, özellikle Güney’den gelen turistlerin ülkeye yaya olarak geçtiği kapılardan olan Lokmacı Kapısı’nın da geçişlere kapatılması turizmi etkileyecek mi? Umarız bu kararın sürekliliği olmaz…

Sn. Ali Tuncay, Lefkoşa Surlar için başlatılan iyileştirme çalışmalarının Mağusa Surları içinde yapılması şart diyorlar. Bu konuda bir çalışma hazırlığı var mı?

Sn. Akay Aşina, takımınız K.Kaymaklı’nın Lefkoşa derbisinden galibiyetle ayrılması sonrasında son iki maçta alınan farklı yenilgiler sonrasında kaçan keyfiniz yerine geldi herhalde. Başarılarınızın devamı dileğiyle…