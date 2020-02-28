Sn. Faiz Sucuoğlu, özel sektör çalışanlarını sevindiren gelişmeler arka arkaya geliyor. Bakanlık olarak işverenleri rahatlatacak ve sosyal sigorta yatırımlarını teşvik edecek 573 TL’lik katkı yapmanız çok güzel.

Sn. Ali Pilli, merhum Atlas Rüstemoğlu’nun ailesi ve yakınlarının Bakanlığınız önünde yaptığı eylem inşallah sonuç verir. Keşke rapor hem polis hem aileye aynı zamanda verilseydi.

Sn. Tolga Atakan, seçim yasakları öncesinde birçok bakanlık sevindirici ve güzel haberler verirken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan beklenen haberler gelmedi. Keşke bir yolun açılışını olsun yapılacağını müjdeleyeydiniz.

Sn. Hasan Sungur, 2020 yılı özel sektör için oldukça güzel gelişmelerle başladı. Umarız son yapılan gerek sigorta affı gerekse teşvikler özel sektörün canlanmasını sağlar.

Sn. Süleyman Todds, Surlariçi bölgesinin yeniden canlandırılması adına sizin de kolları sıvayarak bir sahneyi hayata geçirme projenizin sonuna gelmişsiniz. Hadi hayırlısı olsun.

Sn. Mehmet Bolkan, takımınız Fenerbahçe’nin 20 yıl sonra Galatasaray’a evinde yenilmesine oldukça üzülmüşsünüz diye duyduk. Hatta üzüntünüzden üç gün etrafta pek görünmemişsiniz diyen dostlarınız var.