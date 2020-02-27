Sn. Mustafa Akıncı, sizin de dile getirdiğiniz gibi ‘adanın nimetlerini paylaşmasını bilemezsek yabancılar gelip paylaşacak’. Ama sanırız çoktan paylaşmaya başladı bile.

Sn. Ayşegül Baybars, dün açıkladığınız sosyal konut projesinin uygulamaya geçebilmesi için ne kadarlık bir başvuru yapılması gerekiyor? Açıkladığınız kriterlere uygun çok kişinin başvuracağını tahmin ediyoruz.

Sn. Ersin Tatar, dediğiniz gibi devlette devamlılık önemli. Bunun için devletin her zaman vatandaşına hizmet için çalışması gerekiyor. Bu nedenle bazı konular siyasallaştırılmamalı.

Sn. Ünal Üstel, Anadolujet’in başlattığı 1 Dolar’a uçma kampanyasına Ercan’ı da dahil etmesi güzel bir gelişme. Ancak birçok kişi vergilerin çok yüksek olduğu için bu uçuşun 1 Dolar’a olamayacağını anlayınca kandırıldığını düşünüyor.

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, başında olduğunuz meclis komitesinin yaptığı toplantılar sonucunda insan kaçakçılığını önleme adına ortaya çıkardığı yeni yasa tasarısı oldukça önemli. İnşallah kısa sürede yasallaşır ve hayata geçer.

Sn. Bülent Dizdarlı, acaba insanın çocukluk çağları kendisine güzel mi gelir? Yoksa eskiden çocuklar çok güzel bir yaşama mı sahipti acaba? Zira sizin gibi çocukluk çağlayanlarını özleyenler bugünlerde çok.