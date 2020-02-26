Sn. Esin Tatar, İngiliz Sunday Express gazetesine verdiğiniz röportajda sözlerinizin çarpıtıldığını ifade ettiniz. Ancak böyle de olsa sizin KKTC Başbakanı olarak lanse edilmeniz de önemli bir kazanım olsa gerek.

Sn. Faiz Sucuoğlu, itirazları değerlendiren Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun asgari ücreti 200 TL daha yükseltmesi önemli bir gelişme. Ancak bu adım devleti de işvereni de zora sokacak gibi.

Sn. Tolga Atakan, sosyal medya hesabınızı kim yönetiyor bilmiyoruz ama, son günlerde bazı vatandaşlarla yapılan diyaloglar kırıcı oluyormuş. Bizden iletmesi.

Sn. Dursun Oğuz, arpa fiyatlarında yeniden indirime gidilmesinin sebebi nedir? Yoksa geçtiğimiz yıl alınan arpanın stoklarda azalmaması Bakanlığı düşündürmeye mi başladı?

Sn. Ali Vehid, takımınız Yenicami’nin kupada çeyrek final ilk karşılaşmasını farklı kazanması takımınızın kupayı ne kadar istediğini herhalde gösterdi. Ama ikinci maç için gevşememek gerek.

Sn. Ahmet Savaşan, uzun zaman birlikte çalıştığınız Güneş Öğretmenoğlu’nun kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi sizi oldukça üzmüş. Başınız sağ olsun diyelim.