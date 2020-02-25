Sn. Hasan Taçoy, müsteşarınızın verdiği röportajda Kıb-Tek’in verimli çalıştırılamadığı için zorda olduğunu dile getirdi. Acaba Kıb-Tek’in verimliliği adına ne yapacaksınız?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, DAÜ’de gelinen nokta çok iç acıcı bir nokta değil sanki. İnşallah yönetsel karışıklık kısa süre içinde aşılır. Zira ülkemiz için DAÜ’nün anlamı çok farklı.

Sn. Ali Pilli, İran’dan Türkiye’ye girmeye başlayan Corona Virüsü için ülkemiz için de tehlike çanlarının çalmaya başlaması demek sanırız. İnşallah korkulan olmaz.

Sn. Ayşegül Baybars, dün Meclis Genel Kurulu’na sunulan yasa önerisi sırasında oldukça gerildiğiniz görüldü. Ancak yapılan eleştirilere kulak tıkamayarak yasa önerisini komiteye geri çekmeniz yerinde oldu.

Sn. Erhan Arıklı, Meclis’teki etkin muhalefetinizin dikkatlerden kaçmadığını söyleyebiliriz. Ancak bu etkin muhalefetinizin Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi mi böyle yoksa devam mı edecek merak konusu.

Sn. Göktürk Ötüken, bir Galatasaraylı olarak önceki akşam Fenerbahçe sahasında 20 yıllık hasretin sonra ermesine şahitlik edenler arasında siz de varmışsınız. Hadi hayırlısı olsun. Herhalde bundan sonraki hedef, 6-0’ın intikamını almak olacak.