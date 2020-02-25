banner411
banner69
5 0
Diğer araç sürücülerinin yolu kullanma hakkı yok mu?
Diğer araç sürücülerinin yolu kullanma hakkı yok mu?
6 0
 
Çocukların eğitim geleceği Near East hayat güvencesinde
Çocukların eğitim geleceği Near East hayat güvencesinde
9 0
Çamurda dans ettiler
Çamurda dans ettiler
21 0
65 0
Tabelalardan ne istiyorsunuz?
Tabelalardan ne istiyorsunuz?
73 0
Çetinkaya hayatta, Baf komada
Çetinkaya hayatta, Baf komada
58 0
banner374

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var

Sn. Hasan Taçoy, müsteşarınızın verdiği röportajda Kıb-Tek’in verimli çalıştırılamadığı için zorda olduğunu dile getirdi. Acaba Kıb-Tek’in verimliliği adına ne yapacaksınız?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, DAÜ’de gelinen nokta çok iç acıcı bir nokta değil sanki. İnşallah yönetsel karışıklık kısa süre içinde aşılır. Zira ülkemiz için DAÜ’nün anlamı çok farklı.

Sn. Ali Pilli, İran’dan Türkiye’ye girmeye başlayan Corona Virüsü için ülkemiz için de tehlike çanlarının çalmaya başlaması demek sanırız. İnşallah korkulan olmaz.

Sn. Ayşegül Baybars, dün Meclis Genel Kurulu’na sunulan yasa önerisi sırasında oldukça gerildiğiniz görüldü. Ancak yapılan eleştirilere kulak tıkamayarak yasa önerisini komiteye geri çekmeniz yerinde oldu.

Sn. Erhan Arıklı, Meclis’teki etkin muhalefetinizin dikkatlerden kaçmadığını söyleyebiliriz. Ancak bu etkin muhalefetinizin Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi mi böyle yoksa devam mı edecek merak konusu.

Sn. Göktürk Ötüken, bir Galatasaraylı olarak önceki akşam Fenerbahçe sahasında 20 yıllık hasretin sonra ermesine şahitlik edenler arasında siz de varmışsınız. Hadi hayırlısı olsun. Herhalde bundan sonraki hedef, 6-0’ın intikamını almak olacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.