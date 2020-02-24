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Mesajınız Var

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Mesajınız Var

Sn. Ersin Tatar, dün Yıldırım köyünde sabahın erken saatlerinde yaşanan ev yangını sonucunda evi kül olan aileyi ziyaret ederek onlara geçmiş olsun dileklerinizi iletmişsiniz. Yaklaşan seçim öncesi önemli hareketler bunlar…

Sn. Ünal Üstel, Otelciler Birliği Asbaşkanı sayın Turhan’ın dediği gibi Casinolardan alınan İmtiyaz Ücreti’nin tanıtım fonuna aktarılması önerisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçektende ülkemizin dış ülkelerde tanıtıma ihtiyacı var…

Sn. Kudret Özersay, aldığımız duyumlara göre, partinizden bir yetkilinin talebi doğrultusunda spor federasyonlarına verilecek katkı değiştirilmiş. İnşallah yanlış bir duyum almışızdır…

Sn. Ali Pilli, dünyada hızla yayılan Corona Virüs konusunda ülkemizde de şüpheli bir vaka görülmesi gündeme bomba gibi düştü. Ancak bu şüphe keşke medyaya yansımamış olsaydı…

Sn. Dimağ Çağıner, sizin de vurguladığınız gibi Corona virüsü konusu ülke turizmimizi etkilemeyecek şekilde  kontrol altında tutulmalı. Zira çok hasas bir dönemdeyiz…

Sn. Aytuğ Türkkan, takımınız Beşiktaş’ın sahasında konuk ettiği lider Trabzon karşısında son dakikalarda kalesinde gördüğü golle beraberlikle sahadan ayrılması moralinizi bozmamıştır umarız…

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