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Sn. Kudret Özersay, YDÜ tarafından üretilen ilk yerli otomobil olan Günsel, sizin de dediğiniz gibi “İstediği zaman Kıbrıs Türkü’nün neler başarabileceğinin bir göstergesi”. Ülkemize hayırlısı olsun.

Sn. Dursun Oğuz, ülkede artan kırmızı et fiyatları nedeniyle et ithaline izin verileceğini açıklamıştınız. Acaba bu konuda bir gelişme oldu mu?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülkemizin en eski Vakıf üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Necdet Osam gelen baskılara dayanamayarak istifasını açıkladı. Bundan sonrası için acaba seçim süreci nasıl işleyecek? İkinci dönem başı itibariyle bu çalkantı iyi olmadı herhalde.

Sn. Ali Karavezirler, dün Değirmenlik Belediyesi’ndeki görev sürenizin geriye kaldığı 1,5 yıllık dönemde neler yaptığınızı ve neler yapacağınızı açıkladığınız bir basın toplantısı yaptınız. Ancak toplantının başında oldukça heyecanlı olduğunuzu dile getirmenize karşın heyecanınızı kısa sürede yendiğiniz görüldü.

Sn. Hasan Sadıkoğlu, geçtiğimiz gün sizi Yakın Doğu Hastanesi’nde görmüşler. Biraz telaşlı görünüyordunuz. Hayırdır inşallah kötü bir durum yok umarız.

Sn. Akay Aşina, takımınız K.Kaymaklı’nın bu hafta konuk olacağı Mağusa Türk Gücü bu sezon ki en son yenilgisini sizin takımdan almıştı. Acaba bir sürpriz daha yapabilir misiniz?

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