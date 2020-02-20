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Sn. Hasan Taçoy, dün bir toplantıda yaptığınız açıklamada AKSA’ya yapılan kira amortisman ödemesinden 1 Dolar düşülmesi durumunda 7 milyon Dolar giderin düşeceğini açıkladınız. Bunu yapmak için neyi bekliyorsunuz? Sizi engelleyen nedir?

Sn. Faiz Sucuoğlu, Sigorta Affı ile ilgili değişiklik yasası yürürlüğe girdi mi? Zira bu yasanın yürürlüğe girmesi için dört gözle bekleyen herek işveren gerekse çalışan olduğunu biliyoruz.

Sn. Ali Pilli, hem Lefkoşa hem de Girne’ye yeni hastaneler yapılması için ihaleye çıkılacak olması güzel. Bu arada Güzelyurt’taki hastane binasının tamamlanması için nasıl bir adım atılacak merakla bekleniyor.

Sn. Ahmet Benli, İngiliz Yüksek Komiseri Lillie’nin Gönyeli Belediyesi’ne yaptığı ziyarette güzel şeylere imza attığınızı dile getirmesi çok önemli. İnşallah bundan sonra daha da iyi işler yapılacak.

Sn.  Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi olarak daha önce yaptığınız öngörülerde yanılmamanız artık, daire olarak uzmanlaştığınızı gösteriyor. Bu arada bugünlerde çiftçilerin yüzünü güldürecek etkili yağmurlar olacak mı?

Sn. Mustafa Arabacıoğlu, eski bir siyasetçi ve doktor olarak yazdığınız kitabınız ‘Yüzleşme’nin içeriğini merak ettik. Herhalde siyasetteki günlerinizle ilgili anılarınızı kaleme aldınız. Devamını dileriz.

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