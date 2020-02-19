Sn. Mustafa Akıncı, açıklanan son ankette ikinci tura kalacağınız kesin gibi görünüyor. Ancak siz de biliyorsunuz ki her şey sandık başında belli oluyor. Şansınız bol olsun.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, İskele bölgesinin yıllardır beklediği Maarif Koleji binası yapımı için ihaleye çıkılacağı bilgisi geldi. İnşallah bu bilgi doğrudur. Zira Maarif Koleji öğrenci ve velilerinin sabrı tükenmiş durumda.

Sn. Tolga Atakan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak oldukça hummalı bir çalışma içinde olduğunuz görülüyor. Ancak trafik alt yapısından çok yolların düzeltilmesine yoğunlaşmanızda fayda var.

Sn. Ünal Üstel, ülkemizin turizmdeki aynası durumundaki Girne’nin turistik antik limanı iki ay içinde restore edilerek hizmete sunulacağını ancak bu iki ayda kapalı olacağını açıkladınız. Eğer ortaya güzel bir şey çıkacaksa 2 ay değil 2 yıl bile beklenilebilir.

Sn. Erhan Arıklı, açıklanan son seçim anketi yine sizin partinizi dibe vurdurdu. Acaba bu anketi yapanlarla sizin bir husumetiniz mi var diye düşünmeden edemiyoruz vallahi.

Sn. Hasan Ecer, bu hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesinde takımınızın yükselişi sürerken, Fenerbahçe’nin düşüşte olması sizi 21 yıllık galibiyet hasreti konusunda umutlandırdı mı? Yoksa bu sefer yorum yapmamak için söz mü verdiniz?