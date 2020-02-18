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Sn. Ersin Tatar, Gezici Araştırma Şirketi’nin yaptığı son ankete göre yine 26 Nisan’daki seçimde 2. Tura kalacağınız görülüyor. Hadi hayırlısı diyelim.

Sn. Kudret Özersay, Gezici Araştırma Şirketi’nin açıkladığı anketlere göre partinizin ilk seçimde alacağı oy oranı ile sizin cumhurbaşkanlığı seçiminde alacağınız oy tutmuyor. Acaba bunun sebebi ne?

Sn. Olgun Amcaoğlu, dün Meclis’te oldukça gergin olduğunuzu öğrendik. Acaba bu gerginliğinizin sebebi bütçenin zor durumda olması mı? Yoksa siyasi gelişmeler mi?

Sn. Erkut Şahali, hükümette yer almış bir milletvekili olarak Meclis’te yaptığınız konuşmalarda oldukça sert eleştirilerde bulunmanız dikkatlerden kaçmıyor. Anlaşılan muhalefetiniz daha da sertleşecek.

Sn. Ege Çakmak, takımınız Fenerbahçe’nin son iki haftada aldığı sonuçlar sonrasında zirve yarışından uzaklaşmasına karşın bu hafta oynayacağı Galatasaray derbisinden herhalde yine umutlusunuz. İnşallah dostluk kazanır.

Sn. Koral Bozkurt, takımınız Mağusa Türk Gücü, ligde dolu dizgin yoluna devam ediyor. Bu gidişle erken şampiyonluk kutlaması olacak gibi. Bu arada kupada iki yıl önce finalde kaybettiğiniz Cihangir’le oynayacağınız yarı final maçı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

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